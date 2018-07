Le sanctuaire pour koalas

Quand vous pensez aux animaux australiens, il y a des chances que les koalas vous viendront à l'esprit. Nous voulions en savoir un peu plus sur l'emblématique marsupial australien et nous avons eu l'opportunité de visiter le sanctuaire de koalas de Lone Pine dans la banlieue ouest de Brisbane. Pour les personnes qui se soucient des animaux et qui veulent soutenir les efforts de sauvetage, les sanctuaires peuvent être une alternative attrayante aux zoos. En effet, l'industrie du divertissement animal est en train de se développer, et beaucoup de zoos commercialisent maintenant leurs "prisons pour animaux" comme des "sanctuaires" et prétendent soutenir la conservation des espèces afin d'attirer les clients.



Les sanctuaires sont réputés pour les efforts fournis pour reproduire l'habitat naturel d'un animal. Les animaux doivent partager leur espace avec des partenaires appropriés qui peuvent fournir de la camaraderie et une stimulation. Les habitats devraient offrir de multiples débouchés pour la stimulation physique, comme des structures expansives permettant aux chimpanzés de grimper, des étangs ou des bassins pour les baigneurs let de vastes champs pour le pâturage. Le but de l'enrichissement est d'offrir un confort aux animaux, et non de créer une scène attrayante pour les visiteurs, comme c'est le cas avec la plupart des zoos. Selon les besoins spécifiques de leur espèce, les animaux devraient disposer d'un espace horizontal et vertical suffisant pour explorer, errer, grimper et se nourrir, entre autres types de comportement naturel. Aucun sanctuaire d'animaux sauvages ou exotiques réputés (grands félins, ours, primates, loups) n'autorise une interaction pratique, et cela inclut de poser pour des photos avec des animaux. De telles interactions sont perturbantes et effrayantes pour eux et les mettent en danger. Cependant, la plupart des refuges qui s'occupent d'animaux d'élevage domestiqués et sauvés permettent aux visiteurs de se rapprocher ou de porter les animaux comme au Lone Pine où il est possible de porter les koalas et de caresser les kangourous. Les sanctuaires fournissent aux animaux un foyer permanent jusqu'au jour de leur mort. Les plus réputés, ont des temps de visite limités afin de minimiser l'impact sur les résidents animaux.