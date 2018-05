Le silence des oiseaux

Le résultat des observations du CNRS et du Muséum National d’Histoire Naturelle est tombé en début 2018, et il n’est pas très réjouissant pour l’avenir. Passereaux, alouettes des champs, hirondelles, martinets et autres oiseaux emblématiques désertent peu à peu nos villes et campagnes. L’intensification de l’agriculture en est la principale cause à travers deux problématiques. D’une part la perte d’habitats de par la diminution des haies, des prairies et des murets pour faciliter la culture de grandes surfaces homogènes, d’autre part l’utilisation d’insecticides mais aussi d’engrais et pesticides qui éliminent les insectes, le garde-manger à ciel ouvert des oiseaux.



A l’échelle individuelle, il est possible de soutenir les volatiles tout au long de l’année. Nous pouvons, par exemple, les aider à passer l’hiver en déposant des graines et boules de graisses sur les balcons ou dans les jardins. Au printemps, il est possible de fixer des nichoirs pour pallier au manque d’habitats. Puis tout au long de l’été, le jardin devrait être le plus diversifié possible pour accueillir toute sorte d’insectes. Pour trouver des solutions plus individualisées, n’hésitez pas à contacter la Ligue de protection des oiseaux (LPO) la plus proche de chez vous.