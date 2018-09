Les Balinais font abandonner un projet de complexe touristique géant

Depuis que le projet a filtré dans la presse locale en 2013, le slogan "Tolak Reklamasi" (contre la récupération [des terres]) est apparu dans toutes les rues. Les opposants se sont très vite regroupés dans l'organisation ForBALI, rassemblant des ONG écologistes, des chefs de village, des artistes, des étudiants et des intellectuels.



Puputan ("combat à mort") est une expression fréquemment utilisée par les militants, qui ont refusé jusqu'au bout de se soumettre à un compromis avec les investisseurs. Durant cinq ans, des centaines de milliers de Balinais ont fréquemment investit les rues lors de manifestations d'envergure.



Grâce au pouvoir des réseaux sociaux et à l'implication de musiciens populaires (Superman Is Dead, Navicula, Nosstress), les militants ont nationalisé et internationalisé le conflit. Leurs voix ont fini par se faire entendre.



TWBI devait remettre un rapport sur la faisabilité du projet et ses conséquences environnementales (rapport AMDA) au ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche samedi 25 août 2018. Il n'a pas respecté le délai, et son permis n'a pas été reconduit.



Putu Edy Untung Pramana (alias Komar), leader du groupe Ledorz et membre actif de la mobilisation, ne se réjouit pas encore pour autant: "Le statut de la baie est toujours d'usage général, une autre compagnie pourrait encore obtenir un permis et on repartirait à zéro..." .



En manifestant le jour de la fin du permis de TWBI, les Balinais demandent le retour au statut de conservation. Sans ce statut, ils n'ont aucune garantie que la baie soit sauvée.



Wayan Koster, le nouveau gouverneur élu de Bali, qui se vante d'être à l'origine de l'abandon du projet (bien qu'il ne soit pas encore au pouvoir), affirme dans tous les médias, soutenir la protection de la baie: “Nous reboiserons la zone détruite et nous la préserverons” . L'avenir dira s'il est sincère.