Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme des sols

Pollution, déforestation ou encore pratiques agricoles non durables appauvrissent nos sols. C'est la conclusion alarmante d'un rapport publié début avril 2018. Le résultat de la toute première étude en ce genre menée à l'échelle mondiale par une centaine de chercheurs de 45 pays.



Selon le scientifique Robert Watson " La dégradation des sols n'est pas un problème isolé: elle affecte de multiples régions et de nombreux habitants du monde. Elle altère la production de nourriture et la qualité de l’eau. Lorsque la terre se dégrade, souvent les gens migrent, car il n'y a plus de terres cultivables et donc une perte des moyens de subsistance ".



Une gestion déraisonnable des terres provoque une dégradation des sols en causant pollution, érosion, épuisement des sols, qui perdent en nutriments et en productivité. Or, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 95% de notre nourriture provient directement ou indirectement de la terre.



Il est important d'agir comme par exemple grâce à la mise en œuvre de pratique de gestion du bétail dans les zones de pâturage, la restauration des zones humides par drainage, la plantation d'espèces indigènes ou la remédiation des sols contaminés.