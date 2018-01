Maison des Esclaves: une visite bouleversante 

Le Sénégal fait partie de ces pays d'Afrique qui regorge de richesses agricoles et minières et qui a l'avantage d'avoir une main-d’œuvre pas cher pour les colons. La motivation de la traite négrière est donc économique. Les premiers colons à avoir mis les pieds sur l'île étaient les Portugais, suivi des Français et des Américains.

L'’île était un centre de transit facilement accessible dû au fait qu'elle était géographiquement très avancée sur les côtes sénégalaises. Durant la traite négrière, Gorée offrait la particularité d'être un lieu enclavé où les esclaves étaient emprisonnés par la mer.



Sur l'île de Gorée, on comptait jusqu'à 28 maisons qui accueillaient 250 esclaves répartis en fonction de leur âge et de leur sexe, leur destination dépendait de leur acquéreur. Lorsqu’ils quittaient Gorée, ils perdaient leur nom et prenaient le nom de leur propriétaire. Les descendants d’esclaves ne portaient donc pas leur nom africain.



Il reste aujourd’hui, une seule maison conservée à l’identique: la Maison des Esclaves qui propose des visites commentées de 9h à 18h pour 500 Francs CFA (moins d'1€). Cette maison est devenue le symbole de cette période douloureuse.



L'architecture est typiquement coloniale, la Maison possède deux niveaux: les colons vivaient à l'étage, les esclaves, quant à eux étaient entassés comme du bétail au niveau inférieur. L'étage supérieur est devenu une exposition permanente relatant la chronologie de l'esclavage dans le Monde.



Kabo Alioune, le guide, nous captive tout au long de cette visite par ses explications, ses précisions. Tout le monde est captivé par la manière dont il nous raconte, sans filtre, les horreurs qui ont eu lieu entre ces murs.