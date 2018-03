Martinique: crise du BTP

D’après ces organisations syndicales, les ventes de ciment auraient diminué, elles seraient au plus bas depuis 37 ans, la mise en chantier des logements est en chute de plus de 40% par rapport à 2008. De plus, en 2017, les investissements dans le secteur du BTP de la Collectivité Territoriale de la Martinique ont été divisés par deux. Ce manque d’activité serait préjudiciable pour les employés, puisque pas moins de 5.972 emplois sont menacés.



Depuis 2009, le secteur du BTP est en crise profonde. Face à ce constat, ils souhaitent des réponses à court et moyen terme. Parmi ces dernières, ils proposent le lancement d’un plan de déblocage pour libérer un maximum de chantiers, la définition d’une politique audacieuse d’équipements et la relance de la commande publique. Avec notamment, les logements sociaux, le plan hôtellerie, le plan parasismique, le système d’assainissement, mais aussi le lancement de chantiers structurants tels que l’interconnexion des zones industrielles et de nouveaux axes routiers nord-sud.



Si aucune rencontre n'est prévue prochainement, l'union sacrée du BTP entend bien faire entendre sa voix.