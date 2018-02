Minimalisme: Vivre avec moins pour se libérer

Nous interrogeons enfin la blogueuse et youtubueuse Marjorie Peyric, Canadienne, spécialiste du lifestyle et dans le concept minimaliste qu'elle expérimente elle-même.



Pouvez-vous me décrire le minimalisme?

Pour moi, être minimaliste, c'est réduire sa consommation à ce qui nous est nécessaire et ce qui nous fait vraiment plaisir. C'est sortir de cette société de surconsommation qui nous manipule en quelque sorte, pour nous faire croire qu'on a vraiment besoin et/ou envie de tel ou tel objet. C'est revenir à des plaisirs plus simples également, profiter de chaque instant, ne plus culpabiliser parce qu'on prend du temps pour soi ou qu'on prend du temps avec sa famille à "ne rien faire", ou encore ne plus se mettre autant de pression pour être super productif, dans le genre "travailler plus pour gagner plus". C'est réaliser que notre bonheur n'est pas proportionnel à l'état de notre compte en banque, à la taille de notre maison, à la marque de notre voiture, ou à la quantité d'objets que nous possédons.

Également, dans mon cas, une démarche minimaliste vient réduire notre impact environnemental, en simplifiant nos repas, en mangeant local, en mangeant moins de viande, en achetant en vrac, en réduisant nos déchets, en faisant nous même nos propres produits cosmétique ou ménagers, en achetant usagé, etc.



Quels sont les démarches pour devenir minimaliste à proprement parler?

Il faut commencer quelque part, ça peut être en créant un budget et en réalisant où exactement va notre argent, en décidant de faire le tri dans son placard, en fabriquant ses propres produits, en réduisant la quantité de viande que l'on mange, etc. On commence progressivement, ou on y va à fond, l'important c'est de commencer, et d'y aller à notre propre rythme.



Qu'est ce que cela à changer dans votre vie, sur du court et long terme?

Beaucoup d'économies évidemment, moins de stress, une vie familiale plus épanouie, une plus grande appréciation du moment présent, moins de négativité, pour n'en nommer que quelques uns.



Cela a-t-il changer le regard de votre entourage sur vous?

On est le couple bizarre de la famille, à toujours aller à contre courant (minimaliste, zéro déchet, le tout avec un bébé qui s'en vient!). Nos parents se forcent à comprendre, même si parfois il a fallu leur réexpliquer, mais ils comprennent et respectent nos choix le plus souvent.



Comment avez vous découvert ce concept et pourquoi avoir adopter ce mode de vie?

Après mes études j'ai débuté un emploi que je n'aimais vraiment pas, et j'ai commencé à acheter beaucoup de maquillage, habits, items de décoration, etc. Je n'ai jamais été jusqu'à m'endetter, heureusement, mais une bonne partie de ma paye partait dans des futilités. À un moment donné j'ai craqué, j'ai changé d'emploi, et je me suis retrouvée. J'ai réalisé que cette consommation était surtout liée à un mal-être, et en allant mieux, je me suis instinctivement mise à moins consommer. De fil en aiguille, j'ai découvert le monde du minimalisme et du zéro déchet sur internet, et c'est comme ça que tout a commencé!