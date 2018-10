Nouveau cri d'alarme: la planète va mal

Selon certaines ONG, la terre vivrait "à crédit" de plus en plus tôt. Selon Valérie Gramond de WWF, "les humains ont utilisé plus d’arbres, d’eau, de sols fertiles et de poissons que ce que la Terre peut nous fournir en un an pour nous alimenter, nous loger et nous déplacer et émis plus de carbone que les océans et les forêts peuvent absorber" .



Chaque année, l’ONG Global Footprint Network calcule le "jour du dépassement" qui correspond à la date de l’année où l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Passé cette date l’humanité puiserait dans les réserves naturelles de la Terre (ressources non renouvelables à l’échelle de temps humaine). Cette année, le 1er août 2018 fût le jour du dépassement.