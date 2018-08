Obstruction à l’OMC

Les Américains s’en prennent à l’instance chargée de trancher les disputes commerciales, l’Organe de règlement des différends (ORD) et notamment à sa clé de voûte, l’organe d’appel. "Ils l’accusent d’être injuste avec eux et mettent en cause l’impartialité de ses membres", précise Myriam Gicquello. "L’organe d’appel est composé de sept membres comparables à des juges. Leur renouvellement est soumis au consensus des 164 pays membres de l’OMC. Depuis 2016, Washington oppose son veto au lancement des procédures de sélection. Actuellement, l’organe d’appel n’est donc plus composé que de quatre membres" .



A terme, le risque est de voir l’ensemble du système de règlement des différends commerciaux bloqué. "En cas de non-renouvellement des membres de l’organe d’appel, il n’existe actuellement à l’OMC aucun mécanisme alternatif pour assurer la résolution des conflits commerciaux" , assure Myriam Gicquello.



Du reste, le comportement des États-Unis ne manque pas de contradictions: tout en obstruant l’OMC, ils continuent d’y lancer des procès. Ils sont même l’un des membres les plus actifs.