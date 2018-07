Pénurie d'eau en Côte d'Ivoire

"Il n'y a plus l'eau. Le robinet même dedans est devenu sec. Quand tu ouvres même là, rien. C'est un cafard qui sort du robinet là. Vraiment, on a besoin d'eau. Vous-même, vous constatez que ce matin, on a un problème d'eau. On souffre, la population souffre trop. On ne nous donne pas d'eau, on donne de l'eau au château (quartier). C'est aujourd'hui seulement qu'ils sont venus au quartier pour nous donner de l'eau" . Des plaintes comme celles de ces deux femmes, il y en partout à Bouaké, deuxième ville plus peuplée de la Côte d'Ivoire.



La population est confrontée à une pénurie d'eau liée au réchauffement climatique. Le lac du barrage de la Loka qui fournissait les 3/4 de l'eau de la ville est à sec ou presque et ses 28 millions de m3 se sont considérablement réduits.



Plus de trois mois que ça dure, la situation de cette ville de plus de 800.000 habitants semble critique. Agriculteurs, éleveurs, et même les commerçants ont dû arrêter partiellement leurs activités. Plusieurs familles sont obligées de consommer de l'eau minérale dont les coûts ont augmenté (de 60 centimes à 1,2 euros) du fait de la demande. Une situation qui n'arrange pas les populations qui sont en majorité, issues de la classe moyenne.