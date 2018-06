Perth, la ville des lumières

Outre le Central Business District, Fremantle et Joondalup sont les deux autres principaux centres urbains. Perth est considérée comme l'une des villes les plus isolées dans le monde. Cette ville domine l'économie de l'ouest de l'Australie en raison de son rôle de centre administratif australien. De même, le tourisme est une partie intégrante de l'économie de Perth, avec plus de trois millions de visiteurs chaque année. Les attractions touristiques sont principalement concentrées dans le centre-ville, Fremantle, la côte, Swan Valley et l'île de Rottnest.

En plus de fonctionner comme un centre administratif, Perth est aussi un centre culturel populaire important avec ses musées et ses galeries d'art en tout genre. Certains des établissements culturels les plus célèbres sont le Perth Centre Culturel, l'Art Gallery of Western Australia, Western Australian Museum, la bibliothèque de l’État de l'ouest de l'Australie, le Perth Institute of Contemporary Arts, le Théâtre Centre de l'Australie occidentale, le Perth Convention Exhibition Centre, et le Perth Concert Hall.