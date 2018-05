Peuples sacrifiés sur l’autel des grandes puissances

Ce sacrifice est d’autant plus monstrueux qu’il se fait au vu et au su de tous, sans que rien de sérieux ne soit fait pour l’arrêter. Mais il est vrai aussi que depuis l’entrée dans cette ère de la communication, ce n’est plus vraiment un critère puisque tout pratiquement se sait et que tout continue comme avant. Abreuvés que nous sommes d'informations et d'images, nous avalons en même temps que notre dîner, toutes les horreurs de cette terre.



Israël, pays fondé il n’y a que quelques décennies dans l’espoir d’un "plus jamais ça" , par des hommes et des femmes eux-mêmes victimes de l’horreur absolue, trouve en partie sa justification existentielle à travers le sacrifice d’un autre peuple. En effet, qui s’intéresserait à ce petit pays sans cette guerre ininterrompue? Peu de monde, c’est certain. Aujourd’hui, les Palestiniens se trouvent au cœur d’un combat politico-idéologico-religieux dont ils sont les instruments. Que ce soit le Hamas ou le gouvernement israélien, les Palestiniens n’ont de valeur qu’à travers leur identité humaine et le nombre de leurs sacrifiés.



Sacrifice connu qui ne choque plus tellement tant il est vrai que nous nous habituons à l’horreur, à ce que les hommes et les femmes sont capables de faire à d’autres hommes et femmes. Sacrifice utilisé par les uns et les autres, le président américain Trump faisant plus que soutenir les Israéliens et allumant carrément l’étincelle de la bombe. Le président turc Erdogan, tentant de rallier les dirigeants arabes et musulmans pour tenter de soutenir les Palestiniens, sans un réel succès, chacun faisant passer en priorité sa politique économico-religieuse. La real politik encore une fois sera la seule gagnante.



Aujourd’hui, sur cet autel sacrificiel, n’oublions pas, en plus des Palestiniens, le peuple syrien, les Rohingyas, les chrétiens d'Orient et d'autres encore, tous victimes de la politique du pouvoir liée à la finance et à l'économie des États. Tous plus ou moins manipulés par les pouvoirs en place pour mieux s'entretuer pendant qu'ils s'enrichissent. En ce dimanche de Pentecôte pour les chrétiens, il est bien difficile d’annoncer à ces malheureux peuples une bonne nouvelle!