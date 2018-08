Sri Lanka, le nouvel Eldorado touristique

Après de nombreuses années chaotiques entre colonisations, guerres civiles et catastrophes naturelles, le Sri Lanka renaît de ses cendres et s’ouvre au tourisme offrant ainsi une immersion totale dans un pays aux 1001 facettes. Convoité par sa diversité culturelle et ses richesses naturelles, le Sri Lanka (anciennement appelé Ceylan) a été pendant de longues années colonisé. Des Portugais aux Néerlandais en passant par les Britanniques, ces trois pays ont essayé de s’approprier cette île. De ses différentes vagues coloniales, le pays a hérité de nombreuses influences gastronomiques et d’innombrables vestiges architecturaux. À Galle par exemple, le fort et ses ruelles paisibles vous transporteront dans le temps et vous inviteront à découvrir les influences artistiques et culinaires d’un pays multiculturel.



Si vous souhaitez contempler 2500 ans d’histoire nous vous invitons à découvrir le triangle culturel que forme le centre de l’île. Entre Kandy, Polonnaruwa et Anuradhapura, laissez-vous séduire par les vestiges incroyables des différentes civilisations inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Que ce soit le majestueux Bouddha, le rocher du Lion voire les grottes bouddhistes, la spiritualité est omniprésente dans un décor d’une végétation dense. Pour s'y rendre nous vous suggérons de prendre le train, un moyen de transport incontournable qui vous permettra d'admirer des paysages d'une beauté saisissante.