Strasbourg: bilan du Marché de Noël 2017

L'invité d'honneur

Cette année le pays à l'honneur était l'Islande. L'île volcanique a eu à cœur de faire connaître ses traditions aux visiteurs. La place Gutemberg fût peuplée de chalets dans lesquels ont été présentés des produits locaux mis en avant par onze exposants présents. Des bonbons, des chocolats, des bières et des liqueurs ont ravi les papilles présentes et des pulls, bonnets et gants ont réchauffé les plus frileux.



Le Grand Sapin de la place Kléber

Le sapin 2017 mesurait une trentaine de mètres de haut et était âgé d'environ 180 ans. Chaque année, le majestueux conifère est renouvelé et il est toujours considéré comme l'un des plus grands sapins d'Europe. Cependant, deux péripéties eurent lieu: le premier sapin choisi s'est brisé durant son transport et le second s'est fissuré. le troisième sapin a tenu bon, enfin. Selon un communicant, ceci est l’œuvre des trolls islandais..



Des chiffres en hausse

Depuis deux ans, suite aux attentats, le marché a vu sa fréquentation fortement diminué: contrôles permanents, station de tramway fermées, accès difficile, etc. Le plan Vigipirate est en place et les commerçants font grise mine. Cette année, le marché de Noël a fait du mois de décembre le mois le plus important de l'année. En effet, les restaurants étaient bondés et les hôtels plein à craquer avec des réservations qui ont augmenté de 10% par rapport à l'année dernière.



La recette du succès

Le Marché de Noël strasbourgeois rivalise très largement avec les célèbres marchés allemands, nordiques ou d'Europe de l'Est. En 2014 et 2015, il a été élu le plus beau d'Europe par la plateforme européenne de e-tourisme European Best Destination. Comment? D'abord, l'ancienneté fait loi. Ce marché est le plus ancien de France! Ensuite, les décorations font pâlir d'envie les lutins des Champs-Élysées. Nous nous retrouvons dans le village du Père Noël grâce aux illuminations, aux boules et aux guirlandes suspendues dans les rues, aux chalets en bois brut. Enfin, l'architecture strasbourgeoise est idéale pour faire rêver petits et grands. Rappelons qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1988. Avec notamment ses maisons à colombages, il semblerait que Strasbourg soit simplement l'endroit idéal pour fêter Noël.