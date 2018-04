Tais-toi et marche!

Cette semaine de marche tous azimuts a commencé à Washington où des milliers de personnes - 500.000, dit-on - ont convergé vers la Maison Blanche pour protester contre la vente sans aucun contrôle, d’armes à feu. Ce grand rassemblement avait lieu 5 semaines après une nouvelle tuerie dans un lycée de Floride. Mais pas seulement dans la capitale fédérale, dans d’autres grandes villes du pays aussi, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes ont marché pour dire non. Tout un symbole, car dans cette marche se trouvait la petite-fille de Martin Luther King, celui-là même qui 55 ans plus tôt avait lui aussi manifesté pour dire non. Cette autre marche sur Washington avait tout autant rassemblé des milliers de personnes parce qu’elles avaient un rêve commun. Espérons que la marche de la semaine dernière aura autant de succès que celle d’il y a 55 ans à laquelle on doit en partie le vote du Civil Rights Act de 1964, qui a rendu illégal tout type de discrimination et le Voting Rights Act de 1965 interdisant une autre discrimination, à travers le vote, celle-ci. Ce serait un bel anniversaire.



Une nouvelle tuerie a eu lieu en France cette semaine, le 23 mars 2018. Un terroriste a tué 4 personnes dont un gendarme qui s’était porté volontaire pour échanger sa place avec un otage. Ce geste héroïque a profondément marqué les Français qui lui ont rendu hommage en marchant là aussi, du Panthéon aux Invalides. Un tel geste ne saurait être inutile. Il faut espérer que cela fera réfléchir sur l’éthique qui gouverne nos vies et amènera à constater que la consommation excessive et cette obsession permanente de l’amusement sont des valeurs qui font pâle figure face au courage.



Le même jour, d’autres hommes et femmes marchaient dans Paris pour saluer la mémoire de Mireille Knoll. Quel destin! Survivante de la rafle du Vél d’hiv de juillet 1942, cette dernière aurait été assassinée notamment parce que de confession juive. Elle serait la deuxième femme à être tuée à Paris parce que juive par de jeunes Français de religion musulmane, délinquants et sous l’effet de substances diverses. Des actes qui ne peuvent qu’être inquiétants et interprétés comme de l’antisémitisme. La marche a d’ailleurs été en grande partie récupérée par le CRIF, organe représentatif de la "communauté juive" en France, pro-israélien.



Justement, le 30 mars 2018 à Gaza, 17.000 manifestants ont convergé dans "une grande marche du retour" pour rappeler la confiscation de terres par Israël lors de sa fondation et depuis lors. Marche à haut risque, l’armée israélienne avait prévenu qu’elle tirerait sur les marcheurs à balles réelles. 16 Palestiniens ont été tués, excédés par les Israéliens et manipulés par le Hamas.



Marches blanches, marches hommages, marches protestations, marches souvenirs, etc… les hommes et les femmes marchent pour tenter de se faire entendre avec plus ou moins de succès. Certains manifestent pour lutter contre les armes à feu pendant que d’autres tombent sous les balles. Absurde.