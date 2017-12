"28 minutes", le magazine d’information d’Arte

Après une longue journée où les journaux télévisés des grandes chaînes historiques, et l’information en continue des chaînes dédiées de la TNT, ainsi que les radios, nous aient livré, bien souvent, l’actualité brute, "28 minutes" nous propose de prendre du recul.



Bien entourée sur son plateau, Élisabeth Quin fait le choix de favoriser l’analyse. Pour cela elle reçoit des invités portant une certaine expertise sur les thèmes d’actualité ou de société traités. Ils vont confronter leurs points de vue sous les pertinentes questions des journalistes de "28 minutes" et des internautes. On retrouve tous les jours au côté d’Élisabeth Quin la journaliste Nadia Daam. Elles sont accompagnées de co-intervieweurs, Claude Askolovitch, Éric Chol, Vincent Trémolet de Villers, ou Renaud Dély.



C’est pourtant dans une ambiance conviviale que se déroule le magazine d’analyse de l’information de la chaîne franco-allemande, et c’est là tout le talent d’Élisabeth Quin qui lie, sa grande capacité de travail, son sérieux mais aussi sa convivialité pour faire vivre un bel esprit d’équipe en plateau.



De plus, et c’est important, le déroulé de son émission fait place à des analyses approfondies sur un ton décalé, à travers diverses chroniques originales en images, "Kiss Kiss Bang Bang", la "Mise au point", l’"Empreinte digitale" et "Désintox". Régulièrement, l’émission propose aussi des dessins réalisés en direct par une ou un caricaturiste. Enfin l’émission se termine sur les succulentes chroniques des journalistes Xavier Mauduit et François Saltiel.



"28 minutes" est diffusée en direct chaque soir de la semaine aux alentours de 20h05 sur Arte et quelle belle conclusion, tout en réflexion et décalage, suite à une folle journée d’information.