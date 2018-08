A Dijon, des potagers collectifs résistent aux grues

Les premières personnes qui occupèrent les Lentillères en 2010 furent rapidement rejointes par d'autres. Au début, il n'y avait qu'un lopin de terre cultivé et "la ferme", le plus gros squat de Dijon, qui avoisinait déjà le terrain. Des militants et des squatteurs ont graduellement défriché plus de terre et ouvert plus de maisons.



Un objectif différent s'est dessiné, au delà de juste occuper pour protéger. "Là on est dans autre chose. On est dans occuper pour vivre, occuper pour créer, occuper pour développer de nouvelles idées" .



Parmi les exemples cités par Z., il y a le marché bio hebdomadaire, à prix libre, qui ramène beaucoup de Dijonnais. Tout est à prix libre aux Lentillères, dans une volonté de sortir d'un système marchand. Régulièrement, des petits concerts et des fêtes attirent de nouveaux curieux. Au potager collectif, des personnes de tous horizons viennent pour les ateliers jardinage.



Tout le monde est bienvenu dans le quartier libre: pour prendre un café, pour venir jardiner, pour participer à des chantiers de rénovation ou même pour vivre. Des Touaregs du Mali et du Niger se sont installés ici après avoir longtemps vécu dans des squats dijonnais. C'est une atmosphère qui les touche et certains affirment avoir trouvé une nouvelle famille ici. Ils participent à la vie collective et organisent souvent des événements.



Grâce à son rôle social et culturel, le quartier est devenu populaire auprès des Dijonnais. "Ça fait venir des gens qui viennent pour la culture et qui découvrent le reste, des gens qui ne seraient pas venus dans un lieu occupé autrement. Le lieu commence à être bien inscrit dans la ville. On touche plus de gens que le milieu militant. Ça touche plein de personnes qui sont sensibles à l'écologie, à la préservation des terres, au mouvement des ZADs, et pas seulement. On est soutenus par le milieu culturel. C'est un lieu attirant. On fait deux grandes fêtes par an, et la Semaine de la résistance, qui nous font connaître" . Malgré le risque constant d'expulsion, Z. est déterminé: "Les gens ne partiront pas d'ici sans se battre" .