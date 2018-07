A Strasbourg, les parcs se ferment aux fumeurs

D'après un sondage réalisé par la mairie, une majorité de citoyens était favorable à l'interdiction. En interrogeant les promeneurs au parc Heiritz, on rencontre des avis plus partagés.

Vera, jeune étudiante allemande à Strasbourg depuis deux ans, me confie sa frustration: "Si on ne peut pas se poser dans un parc pour fumer, ni au restaurant, c'est carrément une guerre contre les fumeurs. C'est du paternalisme" .

En revanche, Irène, Strasbourgeoise à la retraite qui n'a jamais fumé, est contente de cette initiative: "C'est très positif d'avoir un endroit réellement naturel, sans l'apport de substances nocives. D'autre part ça incite peut-être tous ceux qui fréquentent le parc à passer à une autre étape et à laisser tomber la cigarette" .

Valentin et Florian, deux amis originaires de la région, ne fument pas mais sont mitigés quant à l'interdiction: "On peut être gênés quant il y a quelqu'un qui fument à côté de nous, mais ce n'est pas dans un parc que ça va être le plus gênant" . Le problème, selon eux, vient seulement des personnes qui n'utilisent pas de cendrier.



Strasbourg n'est pas la première ville qui interdit la cigarette dans les parcs. L'Espagne et des villes américaines comme New York l'interdisent depuis 2011. La tendance gagnera-t-elle le reste de la France? Paris suit déjà le mouvement, comme en témoigne la vidéo ci-dessous