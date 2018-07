Achat traditionnel vs achat en ligne

De nos jours l’utilisation du numérique a atteint sa vitesse de croisière. Conçu à la base pour faire de notre monde un village planétaire, aujourd’hui internet permet de faciliter notre quotidien. Que ce soit pour étudier ou pour s’informer chacun y trouve son compte. Ayant plusieurs dérivés, internet permet aussi de se faire de l’argent.



La nouvelle tendance actuellement c’est le commerce en ligne. On en dénombre des centaines et des milliers de pages sur tous les sites confondus. La vente des vêtements, des chaussures, des greffes sont plus mis en avant. Ici le concept est très simple. Il suffit juste de créer une page, d’y publier les articles à vendre et leurs prix. Cette autre forme de commerce gagne de plus en plus le terrain. Certaines pages dénombrent des centaines d’abonnés.



Devenu une véritable mode, les fans du commerce en ligne y trouvent des avantages. "Moi depuis plusieurs mois déjà j’effectue mes achats en ligne. Surtout les vêtements et les chaussures. Le véritable avantage est que cela m’évite d’aller passer des heures au marché et je suis livrée à domicile bien que c’est payant. Et la seconde raison c’est que les prix sont pratiquement les même que ceux du marché" , affirme Mariette Onana, étudiante.



Avec l’arrivée du commerce en ligne, plusieurs commerçants exerçant leurs activités dans nos différents marchés crient à une chute de leur chiffre d’affaire. Pour Youssouf, vendeur de vêtement au marché central dans la ville de Douala au Cameroun, "avec l’arrivée de ce machin-là nos affaires ne roulent plus véritablement, on ne respire plus. Les filles connaissent déjà les prix donc ce n’est plus aussi facile de faire maintenant des bénéfices. Avant je faisais des recettes s’élevant à des centaines de mille maintenant pour avoir 50.000 c’est tout un problème. Et les impôts ne nous laissent pas aussi. Vraiment c’est dur" .



Bien qu’ils soient nombreux à effectuer leurs achats en ligne, d’aucuns gardent de ces sites une mauvaise image. Arnaques, escroqueries, vols, à chacun son histoire. "J’ai eu à perdre plus de 80.000 dans ses conneries-là. J’ai été bernée par une femme qui soi-disant vendait des mèches indiennes. Elle m’a dit que la condition pour recevoir la marchandise était qu'il fallait d’abord faire le transfert d’argent. Ce qui a été fait. Jusqu'à aujourd’hui je n’ai jamais reçu mon colis. Elle a supprimé ses comptes et quand on appelle, sa ligne est coupée. Je ne conseillerai jamais personne de faire ses achats en ligne" , martèle Stéphanie Mengue, ménagère.



Que ce soit d’effectuer ses achats en ligne ou bien de se rendre dans le magasin le plus le proche pour le faire, la finalité c’est d’en être satisfait.