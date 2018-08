Ambiance de fête "olo jiaby falifaly"

L’occasion est mise à profit pour brosser l’historique de l’IMT. Au départ, c’était une association de jeunes à caractère apolitique. Elle a incité les aînés ainsi que les sociétés locales de venir en aide et de tendre la main aux membres dans la réalisation des œuvres sociales qu’elle entreprend. L’IMT vient en aide aux enfants démunis ou hospitalisés, ainsi qu’aux familles défavorisées. Ses actions ne sont nullement limitées. En fait, elles dépendent des moyens disponibles. Le leitmotiv de l’association étant le suivant: "Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy" , traduit librement en français comme suit: "Personne n’est comblée, mais heureux sont ceux qui savent s’entraider" .



Notons également que les membres de l’IMT résidant en France ont tenu à faire le déplacement pour assister aux évènements. D’ailleurs, dorénavant, l’avènement IMT aura une couleur internationale, dans ce sens que les pourparlers et les tractations sont déjà en bonne voie avec des partenaires et des opérateurs étrangers. Dans son allocution, lors de l’ouverture de la fête, le maire de la ville a tenu à souligner que l’IMT est un modèle à suivre, tant pour ses œuvres que pour sa contribution à l’organisation de "olo jiaby falifaly".



Pour fermer l’ambiance de fête, une soirée dansante a été organisée, avec en prime l’élection de Jenny Angelina Jaonarison, 20 ans, comme miss IMT 2018. Grâce aux donateurs et sponsors, elle gagne un voyage à l’Ile Sainte-Marie et une somme d’argent d’un million d’ariary.