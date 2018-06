Cameroun: Petrole village

"On va au Nigeria, on rencontre ces vendeurs et puis on discute avec eux, si on veut acheter ces bidons jaunes on paye cash 100.000f, on finit de payer on revient au Cameroun et à eux de trouver leur propre véhicule pour venir nous livrer le carburant ici au Cameroun, mais si tu fais parti des membres de l’association des vendeurs de carburant tu peux toi même transporté ton carburant"

"Vous savez le marché du Nigeria varie, il n’est pas stable comme chez nous au Cameroun ou pendant des années on a eu le même prix à la caisse pour le carburant. Au Nigeria un jerricane peut couter 10.000f le matin, le soir monter à 11000f soit 9000f. Mais pour le moment, ce bidon de 20 l coûte 13.000f. Depuis que la crise a commencé on se bat comme on peut surtout en octobre lors de la fermeture des frontière, ce n’était pas facile. Lors des attaques, c’est plus dure car tout est bloqué et il n'y a pas de mouvement mais on essaye de gérer"