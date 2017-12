Cathédrales illuminées

Presque tous les soirs de la semaine retentissent les cloches de la cathédrale de Tours. Il est 19h, l'heure de la messe, et les fidèles se réunissent à la paroisse de la "Gatienne" comme ils aiment la surnommer. Pièce maîtresse du patrimoine tourangeau, la cathédrale Saint-Gatien mêle différents styles architecturaux, qui témoignent, entre autres, de sa lente construction.



En 2016, la ville de Tours a fêté le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin de Tours, personnage emblématique de la ville. Pour cette occasion, Damien Fontaine a créé un spectacle son et lumière, "Les illusions de la Cathédrale". Le show, qui a habillé et animé la cathédrale Saint-Gatien durant deux mois, a rencontré un grand succès. Il était donc de retour en 2017. Deux séances ont été proposées tous les soirs pour les mois de juillet et d’août, et quelques spectacles ont eu lieu en septembre. Notons qu’au mois de juin 2017, une réunion d’informations, à destination des résidents, a été organisée par la mairie de Tours. Il était question des nuisances sonores et des places de stationnement.

Le vendredi 16 et le samedi 17 septembre 2017 ont été proposées les deux dernières représentations des illuminations de la Cathédrale Saint-Gatien.