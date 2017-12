Découverte de la Chine

Venir en Chine, en tant que Français, est un véritable choc culturel et social. C'est un pays riche, et complexe de part l'étendue de son histoire ainsi que de sa philosophie de développement. Au-delà de la barrière de la langue, et de la vague idée que l'on pourrait avoir d'un pays refermé sur lui-même, avec l'utilisation de nos sites internet comme Facebook, Instagram, YouTube, Google, qui est proscrite, le plus marquant est l'ancienneté des monuments qui constituent son patrimoine culturel.



La Muraille de Chine est la plus grande et ancienne réalisation architecturale de l'histoire. Elle est inscrite depuis 1987 dans le patrimoine de l'UNESCO. Après les premières dynasties Xia, Shang et Zhou, elle est le véritable symbole de l'unification de la Chine. C'est l'empereur Quin Shi Huang fondateur de la dynastie Qing en 221 avant Jésus-Christ qui en décida la construction. Être au pied d'un des sites de départ de cette muraille, à Badaging, à Pékin, rend incroyable le fait de savoir qu'un tel monument a pu être conservé dans sa quasi-totalité, considérant le nombre de touristes présents (16 millions) tous les ans.



On y fait des randonnées, on y admire le paysage, avec une montée des marches difficile et raide. Sur le site, la température est basse et l'on s'imagine ce que vivaient les soldats Ming lorsqu'ils devaient monter la garde pendant des jours. La muraille a été construite sur un terrain stratégique pour que les soldats puissent attaquer et se défendre facilement. C'est un exemple de symbiose entre l'homme et la nature car sa construction se fond parfaitement entre les montagnes et plaines du Nord de l'empire du milieu. Il aura fallut plus de XX siècles pour achever la construction de cet édifice de 6.700 kilomètres visible depuis l'espace.