Des faits surprenants à Bangkok

Le plus grand marché du monde

Chatuchak Weekend Market est une légende parmi les touristes et les résidents de Bangkok. C'est un immense marché qui se félicite au moins d'accueillir 200.000 personnes par jour sur le week-end. Il est né de feu le Premier ministre, le maréchal de Phibulsongkram plan, dans les années 1940. Après plusieurs déménagements, en 1982 le marché s'est finalement établi à son emplacement actuel au sud du parc Chatuchak, à partir duquel il a acquis son nom. S'étendant sur 35 hectares et offrant un éventail diversifié de produits peu coûteux, de la nourriture, des vêtements, et des antiquités, d'objets religieux, de l'artisanat, et des fleurs etc. C'est le plus grand marché de la Thaïlande, et l'un des plus grands marchés de week-end dans le monde. Parfois simplement appelé JJ (une abréviation puisque le "ch" en thaï est parfois romanisé comme un "j"). Chatuchak n'est pas seulement un marché, c'est une véritable expérience! Il y a une énergie folle, c'est un endroit où vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Ce lieu regroupe toutes sortes d'artisans exotiques, de vendeurs d'antiquités et d'objets de collection à vendre, des chaussettes et des caleçons, et pratiquement tout ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin, d'autant plus que son étendu correspond à environ 88 terrains de football. Malgré sa très grande taille, le marché est divisé en 27 zones distinctes, et il existe de nombreux indicateurs d'orientation disséminés dans les ruelles. Une visite au marché de Chatuchak est une expérience culturelle à ne pas manquer.



Le tuk-tuk

Pratiquement l'emblème du pays, la moto à trois roues est au cœur de l'expérience de Bangkok pour la plupart des nouveaux visiteurs et un élément omniprésent de la culture thaïlandaise. Provenant d'un vieux rickshaw pendant la Seconde Guerre mondiale, un tuk-tuk est essentiellement un pousse-pousse avec un petit moteur. Faisant un travail semblable à celui d'un taxi, il est ainsi nommé à cause du son de leur moteur. Ils sont populaires parmi les touristes car ils vont parfois plus vite que les taxis, et leur petite taille leur permettent d'éviter des embouteillages. Le prix initial cité est susceptible d'être bien au-dessus du taux courant, mais il est facile de négocier à un prix plus raisonnable si vous savez à-peu-près l'équivalent en taxi. Il est essentiel de négocier le prix avec les chauffeurs de tuk-tuk avant de monter. Si vous demandez seulement après la promenade, il est susceptible de mettre fin à une demande pour un tarif ridicule qui peut évidemment conduire à une situation désagréable. Tout comme leurs homologues taxi, les conducteurs de tuk-tuk proviennent en majorité des régions rurales au nord-est de la Thaïlande et n'ont pas à suivre une formation (certains n'auront même pas passé un examen de conduite), donc ne soyez pas surpris si parfois ils n'ont aucune idée de votre destination. Comme les tuk-tuks sont ouverts, ils exposent les passagers vers des niveaux élevés de pollution au milieu de Bangkok et n'offrent presque pas de protection en cas d'accident. Il y a théoriquement une interdiction de nouveaux tuk-tuks car ils sont trop bruyant et polluant, mais cela n'a pas vraiment l'air d'être appliqué à l'heure actuelle.