Encourager la lecture publique

La liste des ouvrages proposés au public est toujours en constante augmentation. Oubliés, les vieux livres défraîchis, les nouveautés littéraires et les rééditions s'imposent dans les divers rayonnages. Si la section "littérature française" propose une grande quantité d'ouvrages, il ne s'agit pas de la seule catégorie valorisée dans les bibliothèques. Romans policiers et de science-fiction, carnets de voyages, écrits culinaires, essais... tous les genres occupent une place de choix sur les étagères. Mais bien plus encore, la frontière française semble abolie: la francophonie est notamment mise à l'honneur grâce à la découverte de nombreux auteurs africains, belges, québécois... Il s'agit d'une belle ouverture vers l'ailleurs. La diversité culturelle est de plus en plus célébrée et encouragée.