Fortes pluies et perturbations des réseaux électriques au Cameroun

Près de trois heures sans arrêt d’une forte pluie, plus de la moitié de la ville plonge dans le noir et la situation est répétitive. "Je suis déjà habituée, forte pluie ou pas, il y a coupure d’électricité ici et mes poissons pourrissent, je vends à perte, on nous coupe la lumière ici tout le temps, ce n’est pas une question de forte pluie" , affirme maman Mado, vendeuse dans une poissonnerie au marché PK8 de la ville. L’heure est aux doubles lamentations.



D’une part, la coupure intempestive de lumière qui cause des dégâts tant matériels qu’alimentaires et d’autre part la pluie qui inonde les quartiers. L’impact causé par cette forte pluie est encore visible. Les routes sont difficilement accessibles à cause des flaques d’eau au sol. " J’étais en moto quand la pluie a commencé, le ciel s’est directement assombri, j’ai vraiment eu peur et très vite j’ai pu me mettre à l'abri à la station de Ndokoti. J’y ai passé plus de deux heures, c’était fort, vous-même vous pouvez constater l’ampleur de cette pluie au sol, on saute d’un point à l’autre pour éviter de plonger les pieds dans l’eau" , explique un conducteur de moto-taxi. Dame pluie ne serait-elle pas la cause principale de la coupure fréquente d’électricité dans plusieurs secteurs de Douala?