Guinée: Activités d’intérêt général pour les ex-migrants

Le groupe de migrants en activité à la plage de Lambandji rencontrés le jeudi 19 avril 2018, justifient leur présence à la plage à cause d’un "rien à faire" . Avec le sentiment d’être bernés, tous revendiquent et exigent de l’OIM la restitution de leur argent, soit une somme "entre 1.000 et 1.500 euros" par migrant offerte par l’Union européenne, plutôt que d’être contraints par ricochet à "ramasser des ordures" ou être des "nettoyeurs des lieux de Conakry" , pour se voir restituer en partie et progressivement ce qui leur aurait dû être rendu une bonne fois, la seule chose qui permettrait d’assurer leur indépendance financière.



Ces jeunes hommes et jeunes femmes, assistés au retour volontaire par l’OIM et déployés sur ces plages, munis de râteaux, de machettes, de pelles, de brouettes, doivent couper tout le palétuvier et arbustes menant à la plage outre l’évacuation des ordures amassées par trois années de fermeture de ces lieux de loisirs suite au drame de Rogbané qui a coûté la vie à une trentaine de personnes en 2014. Interceptés en mer, dans les chantiers algériens ou libérés des prisons libyennes, ces jeunes aventuriers ont accepté l’assistance au retour volontaire sur la foi de cette somme de 1500€ que chacun percevrait dans un espace de trois mois, affirment-ils. "Sinon moi je ne serai pas revenu même si je risquais de mourir" , se morfond Mamadou Billo Bah, rapatrié le 7 novembre 2017.



Après l’identification en territoire étranger où ils sont en détresse et le profilage technique au pays d’origine, ces migrants reçoivent chacun une somme d’argent dont le montant varie selon le degré de vulnérabilité psycho-physique ou selon les pays, "pour ouvrir des commerces, acheter des taxi-motos" , répond Mohamed Doumbouya, porte-parole de l’OIM-Guinée, " mais on a vu que ce n’était pas stabilisant et durable" . Un financement par groupements de migrants autour de projets est donc prévu en vertu de la convention signée le 4 avril 2017 entre l’Union européenne (UE) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Cette convention "prévoit l’assistance au retour volontaire de 2.000 Guinéens en trois ans" , poursuit-il, "mais nous avons dû ramener 6.000 personnes en une année parce qu’il y avaient beaucoup de Guinéens qui étaient en détresse en Libye. Il y avait à ce niveau un choix à faire, continuer de ramener les jeunes parce qu’ils étaient en danger en Libye ou arrêter et continuer à réintégrer ceux qui sont déjà rentrés, et nous on a choisi la vie" .



S’exprimant sur ces groupements d’exploitation en commun, Mouctar Sow, rapatrié d’Algérie le 22 octobre 2017, dénonce la volonté de l’OIM de "mettre en association des criminels aux esprits différents" et alerte sur le risque d’affrontements futur dans la gestion de ces projets de groupes, "un jour on va s’entretuer à cause de cet argent-là, et l’OIM sera responsable devant la justice" , a-t-il prévenu.