Handi job dating, une belle leçon de vie

Au cours de cet échange qui a eu lieu le 9 avril 2018, il s’agissait d’aider ces personnes à mieux se présenter et à mettre en valeur leurs compétences. Grâce à des conseils simples et bienveillants, elles pourront mieux faire face aux chefs d’entreprises désirant recruter.

Pour Pierre, atteint d’une maladie dégénérative orpheline, à la recherche d’un emploi depuis 2012, "c’est une occasion d’échanger, de rencontrer d’autres personnes, nous avons eu un vrai entretien de partenaire" . Les conseils prodigués lui ont été utiles. D'après le chef d'entreprise, il sera un bon élément au sein d’une entreprise, il s’exprime bien et il a une bonne présentation.



L’affluence n’est pas été à la hauteur des espérances des organisateurs. La grève des transporteurs a limité les déplacements. Malgré le faible nombre d’entreprises présentes, les participants ont semblé heureux et contents d’être présents. Comme le dit Éric, une autre personne en situation de handicap, très souriant: "Je sors de loin. Il y a 22 ans, j’ai eu un accident et je suis resté 18 jours dans le coma, je ne marchais plus. Je ne savais même plus cligner les yeux. J’ai du tout réapprendre. Aujourd’hui, je marche donc je suis un homme heureux" .