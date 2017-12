Journal de Manille: Noël au soleil

J'ai passée le plus clair de mon temps au Mall of Asia, le deuxième plus grand centre commercial aux Philippines et le troisième plus grand centre en Asie. Il est situé à Bay City, près du parc d'affaires SM Central Business Park, de la baie de Manille de l'extrémité sud de l'avenue Epifanio de los Santos. Il s'étend sur une surface de vente de 390.193 m2. Entre une vingtaine de restaurants haut de gamme locaux et occidentaux, des stands à jus de fruits divers, smoothies, et snacks venus du monde entier, 4 bijouteries, un nombre impressionnant de magasins de prêt à porter, un hypermarché de la taille des galeries Lafayette à Paris, et un parc d'attraction inclus, il y a de quoi passer des journées entières à faire du lèche-vitrines, de faire ses achats de Noël tout en sirotant un jus de citron pour finir avec un massage dans un salon de beauté.



Par ailleurs, passer Noël sous les palmiers est en soi un concept improbable, je ne m'attendais alors pas à ce que les Philippins soient autant attachés à la tradition de Noël. En effet, neige ou pas, il y a des gigantesques sapins, tous les cinq mètres, le long de la plage, dans les cafés, les centres commerciaux, les restaurants, ornés de lumières et autres décorations pailletées. Les chants de Noël sont diffusés dans la rue et les chapeaux de père Noël portés en toute décomplexion par la plupart des gens. On retrouve cela beaucoup aux États-Unis, car les Américains sont très sensibles quant à la culture des fêtes et célébrations.