La France et d'autres face au gouffre de la dette

La France n’est tout de même pas la plus mal lotie face à la dette. Le FMI et la Banque Mondiale mettait un point d’alerte ce dernier mois d’avril sur les pays pauvres. Ceux-ci ne constituent pas la majorité de la dette mondiale (qui s’élève aujourd’hui à 225% du PIB mondial) mais augmente aussi de manière significative. Les conséquences dans les pays pauvres, situés pour la majorité en Afrique, sont d’autant plus ravageuses pour la population locale qui a un faible revenu et survie à peine au besoin primaire de son foyer. Pour contrer cet endettement, l'initiative pays pauvres très endettés (PPTE) a été déclenchée. Depuis 2016, 39 pays sont éligibles à l’initiative mais reste des pays dont le développement est freiné par la dette publique. Malgré cela de nombreux pays pauvres continuent à s’endetter.



Entre pays industrialisés et pays pauvres il n’est pas l’heure à brandir la médaille.