La guerre et ses effets sur la biodiversité

Pour savoir quel est l'effet net, Daskin et Pringle ont analysé les données recueillies entre 1946 et 2010 sur plus de 250 populations de 36 espèces de grands mammifères herbivores, tels que les éléphants, les antilopes, les hippopotames, les rhinocéros et les girafes, réparties dans 126 aires protégées. Les chercheurs ont constaté que plus de 70% des parcs africains ont été touchés par des conflits armés au cours de la période d'étude ainsi que la fréquence de la guerre, et non l'intensité de la guerre, était le facteur le plus important. En effet, d'après les résultats de l'étude, plus la guerre continue, plus les déclins sont importants.



En 1977, deux ans après avoir déclaré son indépendance du Portugal, le Mozambique est entré en guerre civile. Le conflit violent a fait au moins un million de victimes, et ce n'étaient pas que des humains. Les troupes gouvernementales et les combattants de la résistance se sont égorgés à travers la faune du célèbre parc national de Gorongosa, jadis considéré comme un paradis naturel. Des milliers d'éléphants ont été chassés pour leur ivoire, qui a été vendu pour acheter des armes et des fournitures. Des zèbres, des gnous et des buffles ont été tués pour la viande. Environ 90% des grands mammifères du parc ont été abattus ou sont morts de faim. Entre 1950 et 2000, 80% des conflits armés majeurs ont eu lieu dans des zones sensibles de la biodiversité, où la vie animale est la plus riche et la plus diversifiée.