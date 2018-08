Le TCSP bientôt sur les routes de Martinique?

Un bus à haut niveau de service (BHNS) ou Busway et Transbus est un système de transport utilisant l’autobus ou trolleybus. Sa définition est diverse, selon les différentes configurations existantes ou à venir. Cependant, ses principales caractéristiques sont les suivantes: une forte fréquence de passages (5 à 10 minutes en heures pleines et moins de 15 minutes en heures creuses), une amplitude horaire élevée (circulation la semaine, en soirée et le week-end), un parcours rationalisé avec un itinéraire intégralement ou partiellement en sites propres et un système de priorité aux feux tricolores et aux rond-points garantie par des aménagements spécifiques, un plancher bas pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite et la vente de titres de transports effectuée au niveau des stations.



En Martinique, c’est Martinique Transport, l’autorité unique publique organisatrice des transports et de la mobilité sur l’ensemble du territoire qui en assure sa gestion.

Depuis le 22 juin 2018, il est donc à nouveau en circulation, sans les usagers. Il est en phase de "préparation de lancement" .

En effet, c’est une nouvelle, le redémarrage est actuellement en vue d’un lancement officiel prochain. C’est justement là que le bât blesse, et que les polémiques enflent de toutes parts. Personne ne connait officiellement sa date de lancement. Et, la population commence à manifester son mécontentement. Elle qui espérait bénéficier d’un équipement qui réduira de façon "drastique" le trafic dense et les embouteillages de cette petite île ou s’il y a un accident au sud, le nord est paralysé.

La population n’est pas d’ailleurs la seule à se manifester. Les chauffeurs de taxis "deux places" souhaitent aussi emprunter cette voie dévolue au Transport collectif en site propre, qui a été conçu spécialement pour le TCSP….

Et sans oublier, les taxis "collectifs" qui veulent compter dans la partie. Ils réclament une prime de plus 80.000 euros pour leurs départs à la retraite anticipée générée par la mise en circulation du BHNS. Il est important de noter qu’ils sont… malgré tous ces doutes, une évidence, cependant la mise en circulation du BHNS sera un réel évènement en Martinique, l’accouchement d’une histoire que l’on croyait sans fin…