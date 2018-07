Le commerce de l’ananas

Nous sommes à Ndokotti au lieu-dit palais de justice, situé dans l’arrondissement de Douala 5e au Cameroun. Ici un commerce a vu le jour. Il s’agit d’un petit marché de fruits. L’ananas est le plus en vue. On peut l’avoir au prix de rien. Avec 150fcfa, il possible d’avoir ici une tête d’ananas d’une grosseur moyenne. Il y a aussi la possibilité de la consommer en tranche dont le prix est de 100fcfa. Chaque personne est servie selon ses goûts. "Mr ambiance", ce petit surnom qui lui a été donné par ses clients exerce ce commerce depuis bientôt sept ans. "C’est grâce à l’ananas que j’arrive à résoudre mes problèmes. J’envoie mes enfants à l’école avec cet argent. Bref l’ananas c’est toute ma vie" affirme-t-il. Dans cette activité il n’est pas seul. Son petit frère de son prénom Moridove l’aide dans cet exercice. C’est à Melong, situé dans la région du littoral département de Moungo au Cameroun, qu’il se ravitaille. Néanmoins, exercer dans cette activité n’est pas un long fleuve tranquille. "La communauté urbaine est notre véritable problème, nous empêchant ainsi de bien gagner notre vie" .



Selon la nutritionniste Éliane Suebang, l'ananas a plusieurs vertus. Fruit beaucoup cultivé au Cameroun, l’ananas regorge d’énormes vertus thérapeutiques. D’abord pour les os car grâce au manganèse que contient l’ananas, il permet de réduire la perte de densité osseuse et soulage l’arthrite. L’ananas agit également contre le cancer. Grace à sa bromélaïne, il est un anti-inflammatoire et cette substance aide également à fluidifier le sang et limite la coagulation des plaquettes. L’ananas est très riche en vitamine c ce qui permet de prévenir la fatigue, le rhume et les petites infections. Et pour couronner le tout c’est un véritable allié de la bonne digestion.