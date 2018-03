Le mois de la francophonie en Chine

L’événement est organisé en partenariat avec 19 ambassades et représentations diplomatiques. Il propose jusqu’au 31 mars une programmation culturelle éclectique, issue de la création francophone, à travers 25 villes chinoises… et sur le plus important réseau social chinois: WeChat.



Pour l’édition 2018, c’est Wu Xin, célèbre présentatrice de l’émission "Happy Camp" de Hunan TV, qui a été choisie comme marraine de la francophonie. Diplômée de l’Université des langues étrangères de Dalian, section française, elle défend l’idée que " la langue française nous ouvre au monde car c’est une langue à la fois riche de son passé mais aussi tournée vers le futur. (…) Parler français, c’est aussi accéder aux cultures et aux peuples des pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Europe et aussi d’Océanie ".



Auteures et femmes engagées pour la cause féminine seront ainsi en tournée en Chine: Leïla Slimani, représentante personnelle du président de la République française pour la francophonie et auteure (son ouvrage "Chanson Douce" a obtenu le Prix Goncourt en 2016), Marie Darrieussecq, auteure du best-seller "Truismes" (traduit dans plus de 40 langues dont le chinois), et Macha Makeïeff, la metteure en scène et directrice de "La Criée", Théâtre national de Marseille. Des rencontres avec des professeures, des historiens et autres intervenant(e)s seront également organisées à travers toute la Chine pour illustrer le thème "femmes en francophonie".