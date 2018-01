"Les Adieux de la Vieille Année", par Robert W. Service

Mon verre est rempli, ma pipe est allumée,

Mon salon est baigné d'une chaleureuse lueur;

Assis confortablement devant la cheminée,

J'accompagne cette vieille année finissante.

Je lui dédie une pensée solennelle

Alors que je ne suis pas de nature à réfléchir,

En cet instant grave, tristement chargé

De nombreux reproches et de peu d'éloges.



Vieille Année! Sur la Scène du Temps

Tu t'avances, t'inclinant pour ton dernier rappel;

Dans un moment, le souffleur fera signe

Afin que le rideau tombe sur toi.

Ton air est triste, ton pas est lent;

Tu hésites comme un Sage affligé;

Pourtant Vieille Année, retourne-toi, avant de nous quitter,

Et affronte ton public une dernière fois.



Laisse-nous comprendre les raisons de ton air distant,

Austère, quoiqu'il en coûte:

Ô, Jeune Fille! Pourquoi cette larme d'amertume?

Pleures-tu la perte de ton bien-aimé?

De tendres espoirs déçus?

L'amoureux qui a trahi ta confiance?

Ô, doux visage de jeune fille, si triste et si blême,

Cette Vieille Année n'a pas compté pour toi.



Et toi, spectateur à ma droite,

Si mince, habillé si élégamment!

Que vois-tu dans cette vieille année

Qui rende ton sourire si enjoué et satisfait?

Quelle chance as-tu donc saisie?

Quelle promotion, quelle mise à l'honneur?

Quel formidable espoir? Ô toi le Chanceux!

Qu'as-tu lu dans ce visage flétri?



Et Toi, pétrifié dans ce coin sombre,

Que vois-tu dans son regard fixe et vitreux?

Quelle menace d'un destin tragique?

Quel passé trouble et condamnable?

Quelle incitation à la violence, quelle cruauté commise?

Quel vieux démon as-tu bravé?

Tourmenté, hagard et misérable,

Qu'as-tu vu dans cette année agonisante?



Et ainsi, je passe d'un visage à l'autre;

Des yeux innombrables la dévisagent et la fixent;

Certains sont empreints de bienveillance,

D'autres sont torturés par le désespoir.

Quelques-uns esquissent un sourire, d'autres froncent les sourcils;

Certains avec joie et espoir, d'autres avec douleur et chagrin:

Oh assez! Abaissez le rideau!

Vieille Année accablée! Il est temps de partir.



Ma pipe est éteinte, mon verre est vide;

Mon feu n'est plus que cendres:

Cependant, avant que tu ne partes,

Et que je m'apprête à accueillir la Nouvelle Année:

Vieille Année! Il faut nous quitter bons amis,

Car nous avons été compagnons, toi et moi -

Dieu, je te glorifie pour chaque jour que tu m'as donné;

Maintenant, merci Vieille Année! Adieu!