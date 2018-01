Les Philippines, un pays en développement contrasté

Les nouvelles économiques inquiétantes de l'enquête sur les conditions sociales de septembre 2017 indiquent que la pauvreté et la faim ont reculé de nouveau. Malgré la baisse de ces chiffres, il y a encore des problèmes criants concernant la question de la pauvreté. L'un des plus importants est la persistance de la pauvreté dans la plupart des secteurs de base du pays. Cinq des neuf secteurs de base déterminés par les agriculteurs PSA (34,3%), les pêcheurs (34,0%), les enfants appartenant à des familles ayant un revenu inférieur au seuil officiel de pauvreté (31,4%), les travailleurs indépendants et familiaux non rémunérés (25,0%) et les femmes aux familles pauvres (22,5%), ont des taux de pauvreté plus élevés que la population générale (21,6%). Les agriculteurs et les pêcheurs sont régulièrement classés comme les deux secteurs ayant l'incidence de pauvreté la plus élevée depuis 2006.



Sans surprise, les régions les plus pauvres du pays se trouvent dans les zones rurales et agricoles, en particulier dans l'île de Mindanao, une région sous-développée qui a également servi de champ de bataille pour les militants musulmans et les forces gouvernementales depuis des décennies. Il est important de noter que les chiffres varient d'une région à l'autre, ce qui est le résultat d'inégalités visibles. Par exemple, le seuil de pauvreté dans la région métropolitaine de Manille est le plus élevé à 12.517 pesos par mois, et le plus bas à Mimaropa (Mindoro, Marinduque, Romblon et Palawan) à 10.097 pesos. La région métropolitaine de Manille a le revenu le plus élevé, soit 8.741 pesos par mois, et Mimaropa, le plus faible, à 7.051 pesos par mois.