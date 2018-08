Les femmes aussi peuvent

"Depuis mon arrivée dans ce salon, je n’ai pas encore observé un cas de stigmatisation venant des hommes. Au contraire, ils s’y plaisent et sont très satisfaits de mon travail et grâce à leur communication du bouche-à-oreille, le nombre de clients masculins augmente"

"Depuis que j’ai découvert Haïr and Beauty, sans publicité, je vous assure la coiffeuse réussit toutes mes coupes plus que les hommes qui me coiffait jadis. Je ressens une sensation de bien-être et je me sens plus beau au point où à chaque coupe ma copine et mes amis apprécient. Comme quoi il ne faut jamais sous-estimer une femme qui décide de faire un métier pour homme. Du professionnalisme, oui Flora en a vraiment. Raison pour laquelle lorsque l’occasion se présente, je la recommande à tous mes potes"

"Je n’ai jamais raté l’une de mes coiffures. C’est que les hommes sont vraiment exigeant surtout lorsqu’ils ont une femme comme coiffeuse. Leur look les plus fréquents sont les waves plus dégradés, les waves à 360°, les dégradés à blanc, les mini afro plus dégradés à blanc, les waves profondes, et les frokawk plus teinture... J’aime vraiment ce que je fais et le fait bien à chaque fois me rend heureuse car attire l’attention de tous"