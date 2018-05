Les salariés mécontents de McDonald’s

Cette grève contre les bas salaires dans les fast-foods malgré leur chiffre d’affaires grandissant, rappelle la contestation sociale qui avait secoué les États-Unis pendant plus d’un an en 2013. À cette époque, une centaine de villes américaines connaissaient des grèves dans des restaurants de restauration rapide, et ce alors que Barack Obama venait d’annoncer sa volonté de réduire les inégalités sociales en luttant, en priorité, contre les bas salaires. Avec un revenu moyen de 7,25$, ces travailleurs brandissaient alors des pancartes " Fight for 15$ ". Revendication qui avait été entendue après une lutte acharnée, comme dans l’État de New York où certaines enseignes avaient relevé le salaire minimum de ses employés.