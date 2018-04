"Qingming Jie", la Toussaint chinoise

"Qingming Jie" signifie "fête de la lumière" . Elle a lieu chaque année 15 jours après le solstice du printemps, soit le 5 avril. Il s’agit de la fête des morts, même si son nom ne l’indique pas vraiment… Pendant "Qingming Jie", les Chinois se rendent donc sur les tombes de leurs ancêtres pour les entretenir et observent des rituels pour célébrer les défunts. Un peu comme la Toussaint en France.



Les célébrations sont aujourd’hui fixées à une seule journée, devenue fériée en 2008, mais il s'agissait à l'origine d'une période plus longue et rassemblant des rituels et des activités différentes.

À la base de la fête moderne on trouve une activité culturelle ancienne: "Shàngsì", une fête attestée dans la région du Henan, dès le début de l'ère chrétienne. À l'origine, des rituels visant à chasser les mauvaises influences avaient lieu au bord de l'eau, mais à l'époque Song c'était déjà devenu une simple journée d'activités en plein air. C'est essentiellement cet aspect de sortie en campagne (où sont situées les tombes) qui subsiste dans l'actuelle fête de "Qingming".