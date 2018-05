Religions: "Le monde sera spirituel ou ne sera pas"

Le soufisme propose une dimension ésotérique et mystique de l'Islam. Tandis que les dogmatiques jugent cette voie contraire au Coran, les soufis prônent leur philosophie comme étant basée uniquement sur le livre sacré.



30 personnes ont été réunies dans cette pérégrination soufie, au fin fond du désert marocain. Des individus aux histoires et cultures différentes, et aux horizons variés. Une alchimie a opéré de suite dans le groupe, créant une énergie fulgurante. La semaine passée aux environs de Ouarzazate s'est présentée comme suit: des enseignements spirituels matin et soir, des marches silencieuses de 3 à 4 heures par jour dans le dhikr (le souvenir de Dieu), l'installation du campement et la levée des tentes à l'aube, les prières en groupes et les repas en cercle convivial.



De cette pérégrination, il restera le craquement des pierres sous les pas, le rythme des souffles et la contemplation de l’immensité du désert. Des enseignements d’Éric, le groupe part avec de nouvelles connaissances, des clés pour mieux se connaitre et comprendre ce qui nous entoure, mais aussi des notions à approfondir et d’autres questionnements.



De ces enseignements et questions, on peut citer sans un ordre établi, la pérégrination ou la retraite ambulante; Acharia, Al Hakika, Attarika; l’Immanence et la Transcendance; Attawhid (ou l’unicité), l’Être et l’existant, le Un et le rien, le Réel et l’illusoire; le dépouillement de la dualité et la vacuité; Maratib al woujoud ou les états de conscience; Achahid ou le témoin intérieur et sa vigilance; le Dhikr et le souvenir du pacte primordial; le Wird pour s’abreuver, et son triptyque initiatique; les Noms divins, leur énergie et la subtilité de leur usage; le soufisme et la psychologie, Al fitra notre nature pure et originelle, Annafs, l’âme, l’égo; le cœur, organe central de la spiritualité; les sources des pensées adventistes; les règnes de la création; les cycles divins; l’unité de la trame de vie et la mort et leur entremêlement… des références à Ibn Arabi, Hallâj, Ghazali, Junayd, Cheikh al-Alaoui, Bîstami, Ibrahim ibn Adham, ibn Ata Allah, René Guénon, Jalal Eddine Rumi, Chibli, Abdessalam ibn Machich, ibn Hambal, Rabia… et la liste n’est pas exhaustive.



En plus de la richesse des enseignements spirituels, il y avait celle des accompagnateurs dans le désert, les bivouacs et les chameliers... De chaque rencontre, les participants en gardent un souvenir impérissable. De manière simultanée ou concomitante, le groupe a été touché, ému, bouleversé, impressionné, émerveillé, admiratif, reconnaissant et initié.

Toute créature rencontrée pendant cette pérégrination, de tout règne confondu, minéral, végétal, animal, humain ou divin, ont permis de renouer, ne serait-ce qu’un moment, avec ce sentiment où le cœur est tellement vaste qu’il pourrait embrasser la terre entière, sans distinction ni d’origine ni d’appartenance, ni de race ni de couleur, ni d’âge ni de statut, où il n’y demeurait plus rien… ni nord ni sud, ni est ni ouest, ni droite ni gauche, ni haut ni bas… mais seulement la Face de Dieu.