Sécurité et sûreté des navires et des installations portuaires

Le terrorisme, le trafic d’armes, la contrebande, le piratage informatique, l’immigration clandestine, le trafic de drogue sont inscrits dans la série des menaces stipulées dans le code ISPS. En 2013, on estime que 246 millions d’individus ont consommé de la drogue illicite, ce qui équivaut à une hausse de 3 millions de personnes par rapport à l’année précédente. Tandis que 27 millions de personnes (soit un peu plus de la population entière de Madagascar) sont des usagers problématiques, souffrant de troubles liés à la toxicomanie.



Le commerce ainsi que la consommation de cannabis à Madagascar a été strictement interdit depuis toujours, mais le taux des consommateurs a connu une hausse considérable depuis ces dernières années. A préciser qu’à peu près six tonnes de cannabis sont saisis par la police chaque année. Des chiffres alarmants et qui surchargent les systèmes économiques, sociaux et sanitaires du pays.



A plus forte raison, la situation géostratégique de Madagascar fait de la Grande Ile une plaque tournante dans l’océan Indien, donc il est impératif d’y prendre des mesures radicales sur le sujet. La réunion du 26 août 2018 a permis de clarifier toutes les mesures adéquates à la lutte contre les stupéfiants, et cela, depuis l’accès au port jusqu’à la sortie des navires. L’interaction de toutes les entités présentes, en vue d’une parfaite synergie des actions entreprises, a alors été sollicitée au plus grand enthousiasme de tous.