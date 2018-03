Singapour, la ville aux plus belles infrastructures du monde

Singapour est une ville-État en Asie du sud-est. Fondée comme une colonie commerciale britannique, depuis l'indépendance en 1819, ce pays est devenu l'un des les plus prospères au monde et possède le port le plus animé en terme d'échanges commerciaux. Combinant les gratte-ciel et le métro d'une ville riche, moderne avec un mélange de Chinois, Malais et Indiens d'influences, un climat tropical, avec une cuisine savoureuse, des magasins luxueux et une vie nocturne à la hauteur des films de sciences fictions, Singapour est l'une des plus populaires destinations de voyage et la préférée des expatriés.



Dans une enquête basée sur les réponses de plus de 27.000 les expatriés dans 159 nations, Singapour a surpassé la Norvège à la première place, principalement en raison de sa propreté, de la sécurité et du système de transport public. Plus d'un quart des étrangers vivant dans la ville ont également été impressionnés par le niveau d'éducation. Pour mener son enquête, le groupe HSBC a divisé 27 questions en trois catégories: l'économie, l'expérience et la vie de famille. La confiance dans la stabilité politique (83% des expatriés), l'économie locale (73%), la qualité de vie (64% disent que c'est mieux qu'à la maison) et une expérience positive pour les familles sont parmi les raisons pour lesquelles Singapour est classée N°1. En effet, 73% disent que le pays offre de meilleures perspectives de gain que leur pays d'origine et les deux tiers (65%) bénéficient d'un revenu disponible plus élevé. Singapour n'est pas seulement une terre de possibilités économiques, c'est également une destination de premier choix pour élever une famille. 82% des expatriés se sentent plus en sécurité, et 72% évaluent la qualité de l'éducation, la santé et le bien-être de leurs enfants mieux que dans leur pays.