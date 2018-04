Tara, le voilier scientifique (2/2)

Depuis plus d’un an et demi, la goélette française Tara sillonne le Pacifique pour analyser des types de récifs similaires, en des lieux différents. Plus de 25.000 échantillons ont ainsi été prélevés par les équipes de Tara à ce jour. Ces récifs coralliens - qui ne représentent que 0,2% de la surface des fonds marins - sont cependant essentiels à la vie de l’océan car ils abritent près d’un tiers des espèces marines. Leur santé est donc aussi cruciale pour l'humanité, qui dépend également de ces ressources marines.



A bord du Tara, des équipes de biologistes, océanographes et spécialistes du corail et du plancton récoltent échantillons de coraux, de poissons de récifs, de micro-organismes et d’algues, afin de mieux comprendre la richesse de leur biodiversité et leur capacité d’adaptation aux stress et bouleversements en cours. Leur investigation s’étend du gène à l’écosystème, en comparant des récifs disséminés sur une zone géographique extrêmement étendue: c’est une approche inédite à cette échelle. D’Est en Ouest, les scientifiques de la mission ont pu observer des niveaux disparates de dégradation des récifs, tel que le blanchissement des coraux sur l’ensemble du Pacifique, dû au réchauffement de l’océan. En revanche, du Sud au Nord, ces derniers mois, entre la Nouvelle-Zélande et les Iles Palaos, les récifs et leur biodiversité présentaient quant à eux un bon état de santé.