Un champion de patinage s'est envolé

"C'est difficile de comprendre et d'accepter ces nouvelles vraiment terribles sur la mort de Denis Ten"

"Denis me paraissait être le plus drôle, et le plus non conventionnel et l'une des personne les plus créatifs du monde du patinage artistique. C'est impossible à croire, je ne veux pas et je ne pourrai pas y croire. Je suis désolée pour tous les proches de Denis. N'oubliez jamais son sourire"

"Je suis rempli d'horreur et de tristesse d'apprendre le meurtre insensé de mon ami incroyablement talentueux et partenaire d'entrainement. Denis était une âme rare et spéciale; l'un des jeunes hommes les plus bienveillants que j'ai jamais connus; un trésor pour le monde du patinage et pour son pays du Kazakhstan, où il a fait d'énormes progrès dans la promotion du sport, du patinage et de la positivité. Il était idolâtré par tant et aimé de tous ceux qui le connaissaient. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille, qui a vécu toutes les étapes de sa carrière de patineur avec lui. Je ne peux pas m'empêcher de voir sa mère assise dans les gradins de la patinoire jour après jour, observant avec une telle fierté dans les yeux, que son fils pratiquait ce qu'il aimait. Mon cœur pèse si lourd pour elle et pour tous ceux qui ont eu la chance de connaître Denis. Une vie d'excellence coupée à court. Repose en paix, mon cher ami"

"Pardonne-nous, nous n'avons pas pu te sauver"