Une cure prétox

Très bien, mais comment faire pour éviter de détraquer la petite machine qui nous sert de corps? C’est ce que les Britanniques appellent la prétox. Au lieu de guérir le mal déjà fait ils préviennent ces effets. Pour cela purifier son organisme et préserver son esprit deviennent un duo gagnant.



Si une ligne de conduite est à suivre c’est celle de la purification de sa machine telle une vidange chez le mécanicien. Au menu: tisanes home-made (comme diraient les Anglais) à base de gingembre, curcuma et citron, légumes et fruits de saison tels que la pomme, le kaki, les courges, les navets et les céréales complètes. Julie Demarquez, naturopathe, nutritionniste au pays basque nous éclaire sur le sujet: "Préparer les fêtes à l’abondance n’est bien sûr pas mauvais, l’idée est de soulager le corps des 3 S: sur-alimentation, sédentarité, stress. La durée est de 1 à 3 semaines" .

La réduction alimentaire permet de limiter l’apport de toxines exogènes à l’organisme, de le soulager dans son travail de digestion et donc de libérer de l’énergie pour la gestion des "vieilles" toxines qui vont être déstockées et remises en circulation.

Concrètement en quoi cela consiste-t-il? "Cela dépend vraiment de chacun, de l’origine de sa toxémie, de son niveau de consommation initiale en tel ou tel aliment, de ce dont il se sent capable, de son énergie vitale du moment" , nous indique Julie.



Idéalement, il faudra:

renforcer sa consommation de légumes cuits (à chaque repas) et crus (au moins une fois par jour);

ne pas hésiter à les assaisonner de bonnes huiles (colza, lin, cameline, noix…) riches en omega 3 et les agrémenter de graines germées ou oléagineuses (tournesol, sésame, courge);

renforcer sa consommation de légumineuses;

renforcer sa consommation d’aliments oléagineux: olives, noix de toutes sortes, graines… (sauf les arachides);

ne pas oublier les fruits;

boire de l’eau, des tisanes, des jus de légumes frais;

réduire sa consommation d’aliments carnés;

limiter ou éviter les aliments contenant du gluten qui crée une colle dans le système digestif ralentissant considérablement la digestion et agressant les muqueuses (d’une manière générale, même si on n’est pas intolérant, il est bon de limiter les apports d’aliments en contenant et d’éduquer nos enfants à consommer autre chose que des pâtes et du pain);

réduire sa consommation de produits laitiers (si on en consomme, privilégier les vieux fromages à pâtes durs qui "puent"...);

limiter, voire éviter les aliments gras type charcuterie, viande, fromage et surtout plats industriels du commerce;

de la même façon fuir les aliments contenant du sucre ajouté (desserts du commerce, pâtisseries, sodas...);

stop à l’alcool, le tabac, le café…



L’activité physique est le seul moyen qui permet de stimuler tous les émonctoires (les organes d’élimination: foie et intestins, reins, peau, poumons). Elle maintient en mouvement les liquides de l’organisme, et permet le cheminement des toxines vers les émonctoires. Par ailleurs l’activité physique est un moyen indéniable de réguler le système nerveux et de lutter contre le stress



Le sommeil est le repos le plus important. Il faut veiller à sa quantité et sa qualité. Un critère: se réveiller en forme, reposé. Pourquoi ne pas ajouter quand cela est possible une petite sieste (de 20 minutes maximum) en début d’après-midi?