Vie associative: Marie-Hélène Lafon à Monaco

Cette réflexion peut générer l'écriture, par chaque participant, d'un texte personnel qui sera approché à l'atelier suivant. Ainsi Marie-Hélène Lafon a-t-elle pu découvrir les productions générées par un extrait de sa nouvelle "Liturgie", examiné durant le précédent atelier? Elle a ensuite inspiré les participants avec un nouvel extrait tiré de son dernier roman, "Nos vies", publié en septembre 2017.



Sa passion pour l'écriture, sa vivacité, son intelligence de la langue - elle est agrégée de grammaire - ont entrainé les participants dans des analyses passionnantes, stimulées par les saisissantes lectures à voix haute qu'elle faisait elle-même. Grande admiratrice de Gustave Flaubert et de Claude Simon, elle a su montrer quelles étaient les conditions extrêmes d’une véritable écriture littéraire, sans concession aux modes, et encore moins aux aspects commerciaux du métier d’écrivain.



Leçon donc très exigeante, voire absolue, mais faite avec une souriante simplicité, car Marie-Hélène Lafon est un grand écrivain à l’écoute et qui a l’amour de l’écriture en partage.