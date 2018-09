Voyage sur la terre des Maoris

La Nouvelle-Zélande est assise sur deux plaques tectoniques, le Pacifique et l’Australie. Être à cheval sur deux plaques tectoniques et s'asseoir sur le "cercle de feu" du Pacifique peut présenter des inconvénients sous la forme de volcans, de tremblements de terre et d'autres dangers naturels. Cependant, cette activité souterraine bénit également la Nouvelle-Zélande avec des zones géothermiques spectaculaires et des sources chaudes relaxantes, tout en fournissant de l'électricité et du chauffage dans certaines régions.



Rotorua est le centre de l'activité touristique géothermique, avec beaucoup de bassins de boue, de geysers et de sources chaudes dans ses zones thermales actives, sans parler de son odeur "Sulphur City". D'abord installés par les Maoris qui utilisaient les sources chaudes pour cuisiner et se baigner, Rotorua a rapidement attiré les résidents européens. L'existence d'une "colonne vertébrale" de chaînes de montagnes en Nouvelle-Zélande est également due au mouvement des plaques tectoniques de la Terre. S'étendant du nord de l'île du Nord jusqu'au fond du sud, ces montagnes sont causées par la collision des plaques australienne et pacifique. Pendant des millions d'années, les alluvions (érodées par les rivières) ont formé les vastes plaines de Canterbury dans l'île du Sud et un certain nombre de petites plaines au nord. Ces plaines alluviales contiennent certaines des terres agricoles les plus fertiles et les plus productives de Nouvelle-Zélande. Les Alpes du sud de la Nouvelle-Zélande ont un certain nombre de glaciers, le plus grand étant le glacier de Tasman, que vous pouvez voir en vous promenant à pied depuis le village de Mount Cook. Les glaciers les plus célèbres de Nouvelle-Zélande sont le Franz Josef et le Fox, sur la côte ouest de l'île du Sud. Cueillies par des glaces sur des milliers d'années, ces glaciers spectaculaires sont facilement accessibles aux alpinistes et aux randonneurs.



Vous pouvez marcher jusqu'aux glaciers ou faire une randonnée en hélicoptère, en descendant. Pendant des millénaires, le processus de subduction a vu des parties du paysage néo-zélandais être submergées. Les Marlborough Sounds et Fiordland sont des exemples de hautes montagnes qui ont "coulé" dans la mer, créant des sons et des fjords spectaculaires. Ces zones fournissent certains des paysages les plus pittoresques de Nouvelle-Zélande, avec des collines abruptes et luxuriantes qui se jettent dans les baies profondes.