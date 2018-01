2e édition du Avignon Geek Expo

Ce salon de la science-fiction, du cosplay et de l’anime se déroule chaque année au Parc des expositions d'Avignon. Vous pourrez y retrouver fans et amateurs de tous âges autour d’animations multiples dans une ambiance qui se veut chaleureuse et conviviale.



Le salon vous permettra de découvrir différents univers à travers des animations, des activités, des stands boutiques et éditeurs proposant des produits issus de ces thèmes: DVD, livres, peluches, figurines, vêtements...

La deuxième édition accueillera plus de 60 exposants dans les domaines de la science-fiction, du comics, du manga, de l’anime, du gaming, du retro-gaming, des jeux de plateau… et il y aura aussi tout au long du week-end du cosplay.



Cet événement sera l’opportunité de rencontrer des invités présentés comme prestigieux. Yaya Han, l’une des égéries du milieu cosplay participera à la convention. La célèbre Dina assistera au tournoi "Juste Dance" organisé par le salon. Vous pourrez retrouver Frigiel le youtubeur, Manu Bennett (l’acteur ayant incarné Azog le profanateur dans la trilogie du "Hobbit" de Peter Jackson), ainsi que Garrick Hagon (l’interprète du pilote de l’alliance rebelle, Biggs Darklighter, dans "La Guerre des Étoiles"), mais aussi rencontrer bien d’autres invités dont Jackie et Corbier, les célèbres animateurs du "Club Dorothée".