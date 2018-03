Les conventions geek dans le Vaucluse

La prochaine de ces conventions, le Science-Fiction d'Orange, vous permet pendant deux jours de rencontrer des fans de science-fiction, de gaming, de cosplay et de manga. L'édition se déroulera les 28 et 29 avril 2018 au Parc des Expositions d'Orange. Il sera suivi, les 12 et 13 mai, du Festival Féerika de L'Isle-sur-La-Sorgue, un événement sur les thèmes de la pop-culture, du steampunk et du médiéval fantastique.



À la fin des vacances d'été, les 1er et 2 septembre, le Geek Universe de Carpentras proposera son salon réservé aux geek amateurs de jeux vidéo, de mangas, de comics, de films, collectionneurs en tout genre, mais aussi à tous ceux qui souhaitent découvrir ces univers.

Le premier événement de l'automne aura lieu à Sorgues avec le Comics Games. Un salon lui aussi dédié aux comics, manga, et aux jeux vidéo.



Enfin, le prochain Avignon Geek Expo est prévu, lui, pour les 16 et 17 février 2019. Ce salon a toujours pour objectif de faire découvrir les différents univers de la culture geek à travers de nombreuses activités, stands et éditeurs.



Avec le boom actuel de la culture geek, ils sont déjà des milliers, chaque année, à se rendre dans les conventions proposées dans ces différentes villes du Vaucluse.