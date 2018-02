Casus Belli ou l’âme du jeu de rôle

Casus Belli a vu sa première version naître en 1980. Il devient rapidement le magazine phare des rôlistes qui peuvent y trouver l’actualité du monde du jeu de rôle, ainsi que du jeu de plateau, particulièrement le wargame à ses débuts.Le magazine a vécu plusieurs époques. Tout d’abord porté par l’âge d’or du jeu de rôle la publication éditera sur 19 ans plus de 120 numéros suivis par des milliers de lecteurs. Puis la mauvaise passe économique du jeu de rôle dans les années 90 va mettre fin à cette première vie de Casus Belli en 1999. Deux époques de publications se succéderont par la suite dans les années 2000. En 2011, les éditions Black Book montent une nouvelle version du magazine. Elles vont créer une nouvelle dynamique et profiter du retour d’un âge d’or du jeu de rôle.Actuellement bimensuel, le magazine permet à la communauté de rester à la pointe de sa passion. Et les passionnés peuvent continuer à profiter d’une publication de qualité.En plus de l’actualité, Casus Belli contient des critiques sur les jeux rôles, les jeux de plateaux et la littérature des mondes de l’imaginaire. De plus chaque numéro propose aux joueurs des scénarios et des aides de jeux.Le magazine participe aussi à soutenir, créer et éditer des jeux ou des suppléments qui sont très attendus par les rôlistes. L’arrivée du financement participatif, ces dernières années, ayant dynamisé la création et la commercialisation.Casus Belli reste le magazine phare du jeu de rôle. Black Book Éditions le doivent sûrement à l’implication et la passion de ses équipes et du soutien du public.